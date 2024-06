Por: El Colombiano

Tras su confesión, el juez del Juzgado Tecero de control de garantías de Envigado envió a un centro carcelario a Julián Alberto Quintero Agudelo –mayordomo del productor musical Daniel Alejandro Velásquez Franco conocido como Dr. Velásquez– quien el pasado 14 de junio admitió ser el asesino del artista y de su compañera sentimental en la madrugada del 8 de junio.

Cabe recordar que en una declaración a la Fiscalía, Julián Alberto Quintero habría confesado que actuó bajo los efectos del alcohol y la ira, desencadenados por el hecho de que Velásquez le había dicho que su madre, Blanca Agudelo, no podía seguir viviendo en la casa debido a su trato hostil hacia la nueva pareja del productor, su novia Sofía Riascos Valdéz.

Así fue crimen de Dr. Velásquez, que confesó su mayordomo

Antes de la confesión, el fiscal 113 seccional había detallado que cerca de las 3:00 a.m. de ese sábado, los hombres estaban tomando licor en la lujosa casa de Velásquez, ubicada en la parcelación Acuarela de la vereda Las Palmas de Envigado. De un momento a otro, empezaron a discutir sobre temas familiares en el que, según Quintero, Velásquez comenzó a maltratar verbalmente a la madre, la hermana y la sobrina del mayordomo, que era la exesposa del productor musical.

Entonces, a raíz del ultimátum que le hizo el productor musical a Julián Alberto, que trabajaba como mayordomo de la casa-finca en la que vivía el conocido músico, Julián tomó un arma tipo pistola nueve milímetros y le disparó una vez a Velásquez. El tiro en la cabeza fue certero, causándole la muerte instantánea al productor.

La Fiscalía también señaló que Quintero luego salió del lugar donde estaba ingiriendo licor con Dr. Velázquez, ingresó a la casa, llegó hasta la habitación donde dormía Sofía, se le acercó y, como a su pareja sentimental, le disparó en la cabeza y en varias partes del cuerpo.

Luego cubrió el cuerpo con una sábana y después bajó al primer piso de la casa e intentó encubrir su crimen, deshaciéndose del arma en un matorral. Así mismo, llamó al vigilante de la parcelación y le pidió que llamara a la Policía. Los agentes llegaron y encontraron la escena del crimen. Quintero hizo el relato conocido inicialmente: dijo que había salido a comprar licor a una tienda y cuando llegó encontró a la pareja muerta. Además, entregó a las autoridades otra pistola en un intento por desviar la investigación.

Posteriormente, tras la contundencia de los argumentos de la Fiscalía, según esta, Quintero confesó que fue el autor de los hechos.

El fiscal que lleva el caso insistió en que el productor musical y su compañera sentimental fueron atacados en estado de vulnerabilidad, por lo que la condena en contra de Quintero podría aumentar. Y en la última audiencia nuevamente solicitó la medida intramural contra el mayordomo.

Pese a su confesión y a que se entregó de manera voluntaria junto con la presunta arma homicida, en la audiencia de control de garantías Quintero no aceptó los cargos que le imputaron.

De otro lado, la defensa del mayordomo señala que la confesión escrita del hombre no habría sido firmada por él ni se habría logrado en los términos que la ley exige, toda vez que la defensa esgrimió que para el caso no era viable una autoincriminación en el momento procesal que se obtuvo.

La defensa también señaló que habría algunas irregularidades en la toma de la confesión en un interrogatorio, por lo que mostró sus reparos ante esta y pidió al juez desestimarla del acervo probatorio.

En el resumen del juez se conoció que el mayordomo Quintero llevaba trabajando con el productor musical en la propiedad cerca de año y medio. También se conoció que aparte de la excusa inicial de que luego de ir por trago encontró a las dos víctimas muertas, Quintero también había indicado más adelante que se había dirigido a apagar las luces de la propiedad cuando escuchó un disparo.

Posteriormente, divisó una sombra y procedió a dispararle supuestamente a la sombra con un arma traumática que portaba. No obstante, a otra persona, el mismo mayordomo le indicó que al momento de escuchar la detonación había visto salir una camioneta oscura; sin embargo, a ese otro interlocutor no le mencionó nada de los disparos que él supuestamente hizo con el arma. También se detalló que Quintero no tenía derecho a portar las armas implicadas en el crimen.

Aunque la Fiscalía pidió la prisión preventiva, la defensa de Quintero solicitó la prisión domiciliaria alegando, entre algunos motivos, razones de seguridad.

Sin embargo, al final de la audiencia el juez decidió enviar a un centro penitenciario –el cual dictaminará el Inpec– a Julián Quintero bajo la figura de prisión preventiva mientras el acusado sigue vinculado al proceso.

“Para esta judicatura hay inferencia razonable de autoría o participación en contra del señor Julián en tanto se puede deducir que hay una atribución material y jurídica de los delitos imputados por la Fiscalía en ese grado de probabilidad de homicidios en circunstancia de agravación toda vez la indefensión de las víctimas y que Daniel fue asesinado con un disparo efectuado desde atrás mientras que Sofía fue asesinada cuando estaba dormida”, explicó el señor juez.

La decisión fue apelada por la defensa del mayordomo, la cual presentará a un juez sus argumentos para revertirla.

A raíz de esto, Quintero deberá estar tras las rejas en el centro penitenciario que determine el Inpec mientras se surte el proceso judicial que busca esclarecer completamente el asesinato del productor y su pareja.

