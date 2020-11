Así lo informo, en Blu Radio, el propio gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien detalló que los heridos murieron cuando estaban siendo trasladados a centros médicos de Medellín.

De igual forma, el gobernador valoró la rapidez con la que el Gobierno Nacional anunció acciones como la millonaria recompensa para dar con la captura de los delincuentes que asesinaron a 7 personas (en el acto) y dejaron otras heridas, en una finca cafetera de Betania, Antioquia.

Sobre este hecho de violencia, Gaviria señaló que se da en medio de una batalla por microtráfico de drogas que se habría trasladado desde las grandes ciudades hasta los pequeños municipios de Antioquia.

“En el suroeste de Antioquia no hay cultivos, no hay producción de coca y por ello no hay, como en otros territorios, la lucha por el control de esos territorios. Aquí lo que hay es una lucha por el control de los mercados, lo mismo que se produce en los barrios de las grandes ciudades”, agregó el gobernador, en esa emisora.