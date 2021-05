El arzobispo de Cali agregó que presentó disculpas a la comunidad indígena, en nombre de la sociedad, por el abandono constante del que han sido víctimas.

Asimismo, lamentó y cuestionó la respuesta del estado contra las personas que se han manifestado durante las dos semanas del paro nacional.

“Acá no es de establecer un estado de conmoción; ese no es el camino, ni enfrentarnos. Aquí no es de conmociones interiores contra conmociones sociales. Lo represado no puede ser objeto de represión”, indicó.