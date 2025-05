Un chat filtrado del ministro del Interior, Armando Benedetti, desató una nueva tormenta política en Colombia, revelando tensiones internas y acusaciones de traición luego del hundimiento de la consulta popular impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro.

(Lea también: Petro y Benedetti, a remar si quieren salvar la reforma laboral: el tiempo no los favorece)

En el mensaje, Benedetti apunta a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, como responsable de la derrota legislativa, desencadenando una controversia que involucra al propio presidente y pone en evidencia las frágiles alianzas del Pacto Histórico.

El pasado 14 de mayo, el Gobierno buscaba asegurar la aprobación de una consulta popular, una iniciativa clave para fomentar la participación ciudadana y apuntalar la campaña electoral de 2026. El ambiente era tenso y la estrategia de la oposición resultó ganadora (47 votos a favor y 49 en contra). La consulta se hundió, dejando al Gobierno sin una de sus banderas legislativas.

Mientras el fracaso se materializaba, Armando Benedetti, visiblemente frustrado, envió un mensaje a un contacto guardado como “Ministro de Hacienda”.

En el chat, publicado por Cambio, el ministro no ocultó su enojo: “Hay que pararle todo a la gobernadora del Valle del Cauca. ¡Nos traicionó y de qué manera! Pregúntale al presidente”. El mensaje apuntaba directamente a Dilian Francisca Toro, a quien Benedetti acusaba de haber retirado el apoyo de los senadores de su partido, La U, en un momento crítico.

Se le filtran unos chats muy delicados a @AABenedetti sobre pararle todo al Valle del Cauca. “Nos traicionó dice y de qué manera” Los recursos públicos no son propiedad privada ni cajero automático de quienes ocupan el poder. Qué mezquindad, primero sus intereses que el… pic.twitter.com/dHLHGNXTcv — Alejandra Cifuentes (@AlejandraCifR) May 18, 2025

Benedetti, este 19 de mayo, intentó matizar el escándalo. “Con Dilian Francisca yo nunca pacté nada si los dos senadores de ella votaban el Sí. Ella es mi principal testigo. Luego, si yo no pacté nada no podía deshacer ningún pacto ni tomar una supuesta venganza y lo que se ve en el chat es algo fuera de contexto”, escribió en X. Sin embargo, sus palabras no lograron apagar las críticas, que señalan el chat como evidencia de un intento de represalia política.

Con Dilian Francisca yo nunca pacté nada si los dos senadores de ella votaban el Sí. Ella es mi principal testigo. Luego, si yo no pacté nada no podía deshacer ningún pacto ni tomar una supuesta venganza y lo que se ve en el chat es algo fuera de contexto. — Armando Benedetti (@AABenedetti) May 19, 2025

Gustavo Petro señaló a Dilian Francisca Toro por consulta popular

El presidente Gustavo Petro también salió al paso de la controversia, negando cualquier pacto con Toro y cuestionando la narrativa del fracaso. “No culpo a Dilian por una razón; la consulta no fracasó, tiene mayorías en el Senado, por eso suspendieron la votación a los dos minutos. La consulta fue hurtada”, afirmó Petro en X.

Lee También

Por su parte, Toro respondió con una carta abierta al presidente el 18 de mayo, expresando su “preocupación” por las supuestas presiones contra su administración.

En el documento, calificó de “exabrupto” la orden de “pararle todo” a su gobernación, según lo revelado en el chat filtrado. Toro pidió a Petro no condicionar obras prioritarias para el Valle del Cauca a diferencias políticas y defendió la autonomía de los senadores de La U, quienes, según ella, actuaron en busca de un consenso nacional.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.