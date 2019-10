El ciudadano, identificado como Samuel Fernández, dijo a Caracol Radio que fue atacado por un hombre, de unos 25 años de edad.

Fernández relató a la emisora el momento de tensión que vivió durante el atraco: “Él no medió ni una palabra conmigo, solo me atacó, y yo traté de defenderme. Una de las heridas fue en la pierna y la otra me perforó el pulmón”.