Familiares de María del Carmen Restrepo habían denunciado alrededor de la ciudad la desaparición de la mujer de 40 años, quien fue vista en persona, sana y salva, por ultima vez el pasado viernes 10 de marzo.

Tras una reunión familiar, la mujer al parecer, anunció que se iba a encontrar con un amigo, después de eso no se sabía de su paradero.

“Más o menos a las 7:00 de la noche ella nos dijo que la dejáramos en el Estadio que iba a salir con un amigo. Una amiga ayer nos dijo que Carmen se comunicó con ella y le dijo que estaba por los tomaderos de la carrera Segunda con la misma persona, pero de ahí en adelante la amiga no volvió a saber nada más de ella”, señaló su pariente en un medio ibaguereño.

(Lea también: Abuela con grave enfermedad salió de su casa y no regresó; piden ayuda para encontrarla)

No obstante, la angustia empezó cuando perdieron el contacto y la respetaron como desaparecida. “El amigo con el que ella andaba no sabemos quien es ni cómo se llama. Aunque la hemos llamado, el teléfono timbra y no contesta, nos contestaron una vez y apenas dijimos “aló” colgaron”, añadió el familiar, conociendo que esta llamada fue el sábado.

Mujer desaparecida en Ibagué vivió una pesadilla

La mujer apareció en el sector de El Salado este lunes 13 de marzo, luego de que una persona la reconociera y avisara a su familia, de acuerdo a fuentes cercanas.

(Vea también: Policía vio a joven deambulando y lo abordó: era el abogado desaparecido en Barranquilla)

La mujer habría vivido una pesadilla tras presuntamente haber sido robada por delincuentes que se llevaron todas sus pertenencias y la dejaron sin celular ni dinero para comunicarse con su familia.

Por ese motivo, al parecer, Carmen no se pudo contactar para pedir ayuda o avisar que estaba bien. Por ahora, se espera que la mujer revele más detalles de lo sucedido y coloque la respectiva denuncia.