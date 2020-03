green

Serán desde el 2022 cuando comenzarán las adecuaciones estructurales propuestas en la administración anterior y que se adelantarán en el cronograma de desarrollo de obras de la mandataria, según explicó en entrevista con Noticias Caracol.

“Bogotá va a estar en obra duro, duro, desde el 2022 porque se van a juntar las obras de todas las adecuaciones del sistema Transmilenio, todo el mejoramiento y ampliación de estaciones; empieza la obra del Metro; se terminan de ejecutar todas las obras de valorización que recaudó Peñalosa, se están ejecutando bien y las obras van al día, y van a empezar todas las obras de nuestro plan de gobierno”, dijo López.

Acerca de esas obras que dificultarán la movilización de los capitalinos, el periodista Juan Roberto Vargas le preguntó a la alcaldesa: “¿Cómo nos vamos a mover?”, a lo que ella contestó:

“En bici, en transporte masivo. Nos podemos mover si la gente no insiste en utilizar el carro”.

Por eso, aconsejó que los ciudadanos no sigan utilizando el carro particular para una persona sola porque no mejorará la movilidad.

“Necesitamos que la gente lo use (el carro) lo menos posible. Use su carro cuando realmente sea una emergencia o compártalo”; sobre esa última solicitud, López manifestó que será una estrategia que va a promover durante su mandato con “incentivos económicos y tributarios”.