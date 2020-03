green

López le dijo al director de ese informativo, Juan Roberto Vargas, que uno de sus principales retos es concientizar a los bogotanos de que las alternativas de transporte limpio son más convenientes para la ciudad en vez de seguir movilizándose en carros particulares y los buses viejos del SITP o Transmilenio.

Entendiendo que la inseguridad es uno de los principales temores que tienen los ciudadanos al momento de evaluar movilizarse en bicicleta por la ciudad, la mandataria aseguró: “Tenemos que mejorar son las alternativas de transporte limpio. Lo primero que vamos a hacer es construir nuestra red de metro regional, llevar el metro pesado hasta Suba y Engativá, hacer el ‘regiotram’ del norte y mejorar el de occidente. Yo no voy a invertir en troncales de Transmilenio. Vamos a hacer una troncal de bicicletas en la ciudad de 125 kilómetros”.

La alcaldesa fue enfática en que los bogotanos deberían usar carro particular lo menos posible y que, de hacerlo, lo mejor es que sea compartiéndolo con otras personas. “Si la gente sigue yendo sola en un carro particular, no hay manera de tener mejor movilidad en Bogotá. Necesitamos que la gente lo use lo menos posible. Use su carro cuando sea una emergencia, o compártalo”, agregó López.

En ese sentido, la excongresista señaló que hay que diseñar beneficios para las personas que decidan compartir sus automóviles y que debe trabajar de la mano con el Gobierno para construir un modelo viable para ese tipo de movilidad. “Incentivos económicos y tributarios. Regular el servicio. Necesito convencer a la ministra de Transporte y el Gobierno de que en Bogotá hagamos un piloto de cómo regular el carro compartido, que los taxis puedan prestar ese servicio, que no haya competencia desleal, y que los carros particulares también puedan prestar ese servicio”, manifestó López.

Por último, la alcaldesa precisó que 2022 será el año en el que Bogotá verá una enorme cantidad de obras por todo su territorio porque se juntan las adecuaciones que ella pretende hacerle a Transmilenio, se terminan de ejecutar las obras de valorización que recaudó Peñalosa y comenzarán las obras de su plan de gobierno.

Esta fue la entrevista completa de Claudia López en Noticias Caracol:

