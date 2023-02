La determinación de la Corte fue leída hoy, 3 de febrero de 2023, y confirmó que Arias Leyva debe terminar de pagar los 17 años de prisión a los que fue condenado, en 2014, por las irregularidades que se cometieron en Agro Ingreso Seguro (AIS) cuando él era ministro de Álvaro Uribe.

Andrés Felipe Arias por caso de Agro Ingreso Seguro | Pulzo" class="embed-responsive-item">

La sentencia se conoció después de las 11:00 a.m. (hora Colombia) y luego de eso ‘Uribito’, como apodan al exfuncionario, dio unas cortas declaraciones a medios y dijo que, pese a no estar de acuerdo con la decisión, estaba tranquilo.

(Vea también: Por qué Andrés Felipe Arias está preso; Corte le niega libertad y ratifica su condena)

“La recibimos con tranquilidad. Nosotros, mi esposa [Catalina Serrano], mis hijos y yo, ya hemos pasado por unos túneles de terror muy bravos, creo que ya estamos probados en eso. Entonces, con paz interior y tranquilidad, toca respetar y acatar el fallo, aunque, por supuesto, tenemos mil reproches. […] Al fin y al cabo la injusticia es mejor padecerla que infringirla. Nosotros, por lo menos en mi familia, podemos dormir tranquilos”, fue lo primero que aseguró Andrés F. Arias.

En su declaración, el exministro también señaló que va a “estudiar a fondo la sentencia” de hoy de la Corte Suprema en su contra para ver, con su “equipo de abogados”, “qué puente continuar”. Y es que se dice que esta era la última instancia que tenía para que su condena fuera modificada o tumbada, pero él no descarta que haya una posibilidad más, porque, en sus palabras: “Siempre queda un camino, […] siempre tiene que haber un recurso ante una injusticia”.

“Hasta el último día de mi vida, hasta la tumba, voy a defender mi inocencia y no voy a dejar de luchar. […] No pierdo la lucha que traigo por demostrar mi inocencia, que en mi ministerio actuamos bien; los que cometieron la trampa fueron otros. A uno no lo pueden condenar por haber sido quien estaba al frente a una cartera a la cual le hicieron la trampa y , menos aún, si los mismos jueces aceptan que no hay una sola prueba”, añadió.

Sentencia Andrés Felipe Arias hoy: de qué lo acusan

El fallo de la Corte Suprema, del 3 de febrero de 2023, ratifica que el exministro debe completar su condena de 17 años por celebración indebida de contratos y apropiación a favor de terceros en el caso Agro Ingreso Seguro.

Lee También

Sobre esos delitos, Arias Leyva también habló con los medios y señaló por qué le parece injusto que se mantengan las acusaciones. En ese punto, de paso, manifestó que las decisiones en su contra no tienen sustento y sugirió que todo tiene que ver con algo personal, por su línea política.

“Con respecto a la celebración de contratos sin el lleno de requisitos, a todos los ministros de Agricultura los van a tener que meter a la cárcel, porque yo hice lo que han hecho todos los ministros de Agricultura. Entonces, si no los meten a la cárcel es porque esto iba dirigido única y exclusivamente contra mí, en una revancha ya sabemos contra quién”, dijo Andrés Arias, y puntualizó:

“Y con respecto al peculado [a favor de terceros], pues yo no entiendo: el magistrado acepta que no hay testigos, que no hubo reunión, que no hay una sola prueba que me vincule con la asignación irregular de quienes hicieron una trampa, pero que yo puede incidir y que es normal en el derecho penal castigar y sancionar a las personas por indicios, por inferencias. Si eso es así, el derecho penal en este país está patas arriba. Y, bueno, se sorprende uno de ver cómo estamos en Colombia, pero, como les digo, estamos tranquilos, ya hemos pasado por muchos túneles de terror”.

Este es un video del canal de YouTube de El Tiempo, de Colombia, con la reacción de Andrés Arias; se puede escuchar desde el tiempo 2:41:19.