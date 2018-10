Andrés Felipe Arias, el hombre tras el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS), habría pedido, a través de la directora jurídica del Ministerio de Agricultura, que el DAS allegara a su despacho la declaración que Rafael García Torres, exjefe de informática de ese departamento, hizo a magistrados de la Sala Penal de la Corte en 2008 sobre un caso de titulación de tierras en el Chocó, indicó el columnista.

El artículo continúa abajo

Akerman se apoya en la versión libre que rindiera la exsubdirectora de Operaciones del DAS, Martha Leal, en la que sostiene que conoció a Tulia Eugenia Méndez Reyes, funcionaria cercana al exministro Arias, y que esta solicitó obtener a grabación de las declaraciones de García Torres.

“Conocí a la doctora Eugenia, no recuerdo su apellido, en el despacho del entonces ministro Andrés Felipe Arias, ya que se me dio instrucción por parte del señor capitán Tabares de dirigirme y entrevistarme con ellos para recibir y verificar una información (…) Ellos me dijeron que estaban adelantando una investigación sobre unos títulos de tierras en las poblaciones de Curvaradó y Jiguamiandó y de unos propietarios que tenían sembradas allí plantaciones de palma (…) lo que me pidió exactamente era que hicieran las investigaciones en las bases de datos tanto por anotaciones de inteligencia como de policía judicial de importantes empresarios antioqueños que serían los propietarios de estas tierras”, citó Akerman en El Espectador.