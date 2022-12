Gilberto Tobón Sanín es un abogado paisa, precandidato a la Alcaldía de Medellín, profesor de la Universidad Nacional y como él mismo se hace llamar en sus redes sociales, un medellinense indignado.

Dicho señor le concedió una entrevista a la revista Semana en la que dijo varias cosas sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Una de sus declaraciones fue la siguiente:

“Me reuní con Álvaro Uribe cordialmente para hablar de Medellín y eso fue casi un crimen. Como ellos son de la yihad petrista, Petro es Dios, no se equivoca, es intocable, no es humano. Yo no creo en eso. Él es un ser humano común y corriente, tiene cualidades y defectos”.