Durante su intervención, Villalba, quien defiende los intereses del senador Iván Cepeda, catalogó tanto esta nueva solicitud como la anterior, como temeraria, porque desconoció la investigación de la Corte Suprema, dijo que esta careció de argumentación y las pruebas que fueron presentadas durante el juicio no fueron bien administradas.

“No es dable sostener como lo hizo la Fiscalía que no hay lugar para presentar el escrito de acusación porque no se cuentan con los elementos materiales probatorios para abordar un juicio. Los presupuestos probatorios están en la actuación procesal, distinto es que la Fiscalía no los quiera ver, que los oculte ante el despacho, o que los tergiverse con sus maniobras interpretativas”, explicó Villalba durante su intervención.