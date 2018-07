Sobre el saludo con Uribe, Sandino relató:

“Fue muy amable allí. Me saludó y me dijo: ‘Senadora, bienvenida’. Me dio la mano y yo le correspondí. Es otro momento en el que estamos viviendo. Independientemente de lo que pensemos, vamos a defender nuestras posiciones y tendremos que discutir y debatir con altura y buscar soluciones”.