El expresidente Álvaro Uribe Vélez reveló detalles sobre una conversación que sostuvo con la futura canciller, Laura Sarabia, en medio de la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos, ocasionada por las tensiones relacionadas con la deportación de colombianos.

Según Uribe, el contacto se dio por la intermediación de una tercera persona.

El líder del partido Centro Democrático señaló que, tras la publicación de un comunicado de su colectividad sobre el conflicto, fue contactado para entablar una conversación con Sarabia.

“Me llamó una tercera persona, quien ninguna participación tiene en la política, me dijo que la señora Canciller necesitaba urgentemente hablar conmigo. Le dije que hiciera una comunicación de los tres (Three Line). La señora canciller [Laura Sarabia] me dijo que ya tenían una solución que estaban consultando, que había leído nuestro comunicado. Le dije ojalá, el tema requería una solución urgente. Terminó la comunicación”, explicó Uribe a través de su cuenta de X.