green

Álvaro Uribe fue invitado a una conferencia virtual organizada por la Universidad Rey Juan Carlos de España, pero fue recibido de la mejor manera por parte de varios estudiantes.

A través de redes sociales se conoció que unos cuantos universitarios sacaron carteles con mensajes fuertes en contra del exmandatario. El adjetivo más recurrente que usaron los estudiantes para señalar al expresidente fue el de “asesino”.

Lo que no está claro es si Uribe se dio cuenta de ese recibimiento hostil que se llevó a cabo contra él. Todo parece indicar que no, porque no se han conocido imágenes de una eventual reacción del líder del Centro Democrático al ver esos fuertes mensajes contra él.

No es la primera vez que Uribe es atacado de esta manera en eventos universitarios, tanto virtuales como presenciales. Hace tan solo unos meses, cientos de conectados a una charla que dio el expresidente en la Universidad del Norte boicotearon la sesión con comentarios contra él.

En las últimas horas, Uribe también dio de que hablar por su respuesta en una entrevista en la que le preguntaron cuándo se retiraría de la política y se dedicaría a su familia. “Por qué me tengo que retirar, si yo sigo preocupado por el país. En un mes cumpliré 69 años, pero mientras Dios me tenga con salud, ¿Por qué me debo retirar?”, declaró el también exsenador.

Estas son algunas imágenes que se conocieron del momento en el que varios estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos de España sacaron carteles contra Uribe:

Vieron como estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos en España recibieron a Alvaro Uribe Vélez en una charla que iba a dar?.

¡Esto es poético! #asesino pic.twitter.com/5xy6Xd0p7q — Sebastian Giraldo Salazar (@sebassazar18) June 11, 2021