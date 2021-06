green

Álvaro Uribe Vélez charló con los trabajadores de este programa radial que se identifica como un programa independiente y se atrevió a hablar de varios temas relacionados a la actualidad de Colombia, su pasado y su futuro.

María del Pilar Guerra es la directora y conductora de este informativo matinal en el que hablan sobre la situación nacional y local, pues emiten desde Cali, donde se han presentado varias situaciones de orden público.

Desde el principio, la periodista mostró que no sería nada condescendiente con su entrevistado y lo presentó así: “Saludamos a esta hora al expresidente, exsenador y, con todo respeto, al investigado Álvaro Uribe Vélez”.

El líder del Centro Democrático respondió: “Aquí les habla el investigado, pero los invito a que miren las 22.000 interceptaciones que hay contra mi teléfono y encontrarán que no hay una sola evidencia de que haya violado la ley. Como me encasilla de investigado, lo acepto humildemente, pero debo explicarle eso”.

¿Cuándo se va a retirar Uribe?

Luego de una hora de charla entre los periodistas y el expresidente en la que hablaron del paro nacional, las protestas sociales, la estigmatización y expusieron sus diferentes puntos de vista, Álvaro Uribe estaba cerrando la conversación cuando uno de los panelistas le hizo la última pregunta.

“¿Cuándo se piensa retirar usted? Tiene 68 años. ¿Cuándo se va a dedicar a los nietos, la finca, etc.?”, le preguntó JJ Sánchez, quien había participado poco de la discusión.

“Le voy a decir una cosa: difícil. Cuándo se me ocurre decirles a ustedes eso, que están bien jóvenes. El tema es dialogar o retirarse. Los primeros recuerdos que yo tengo de mi llegada al uso de razón fueron de la mano de mi madre luchando en la zona cafetera de Antioquia en favor del Frente Nacional para superar la violencia de la época”, dijo Uribe.

Tras hacer un recuento de su historia personal, el expresidente dijo: “A mí me ha tocado luchar toda la vida, entonces la presidencia no era mi fin. Por qué me tengo que retirar, si yo sigo preocupado por el país. En un mes cumpliré 69 años, pero mientras Dios me tenga con salud, ¿Por qué me debo retirar?”.

Para finalizar, el exsenador quiso cerrar una ‘acalorada’ charla con un mensaje positivo y hasta invitó a sus contertulios a hablar en otra oportunidad tomándose un café.

Esta fue la charla entre los periodistas y el expresidente de Colombia y el minuto exacto de la pregunta del retiro es en el 2:28:30: