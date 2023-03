Son 4 los ministros del círculo más cercano al presidente Gustavo Petro, así como tres directores de entidades, los que terminaron salpicados por señalamientos de supuesto clientelismo, politiquería y hasta tráfico de influencias tanto en campaña como en el Gobierno.

Todos fueron mencionados en el escándalo de Nicolás Petro (primogénito del mandatario), a través de varios chats con su exesposa, Day Vásquez, en los que se revelan reuniones y encuentros entre el diputado y los funcionarios en los que se habrían asegurado puestos y cuotas burocráticas.

Se trata, nada menos, que de los ministros del Interior, Alfonso Prada; Salud, Carolina Corcho; Minas, Irene Vélez, y Agricultura, Cecilia López. Adicionalmente, el director del Sena, Jorge Eduardo Londoño; la directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Lizcano.

Según evidencian los chats –revelados por la Revista Semana–, detrás de esos encuentros el hijo del mandatario estaría tratando de conseguir beneficios particulares, fundamentalmente contratos. Vásquez le advertía al diputado Petro: “No hables de puestos (…) De plata”.

1. “Si el Presidente lo decide me haré a un costado”

El ministro del Interior se refirió a uno de los chats, en lo que el hijo del Presidente le dice a su exesposa que, tras una reunión, Prada le “dio” unos “cupos” para ubicar abogados y le pide hojas de vida. El diálogo data del 22 de noviembre de 2022 y si bien este diario intentó precisar la fecha del encuentro entre Petro y el ministro, al cierre de esta edición, no había proporcionado la información.

Según admitió Prada, sí se reunió “un par de veces” con el diputado tanto en campaña como después del 7 de agosto. Sin embargo, no detalló la fecha de los encuentros y enfatizó que nunca se habló de puestos: “Jamás me ha entregado una hoja de vida para que le nombre a una persona. Jamás hemos hablado de cupos de nada. Habría que ver en el marco de esa conversación qué quiso decir. No sé a qué se refiere”. En todo caso, Prada descartó, por ahora, su renuncia: “Cuando el Gobierno lo decida, me haré a un costado”.

Si bien por estos hechos la Corte Suprema de Justicia no ha abierto una investigación formal contra Prada u otros ministros, abogados advierten que se podría configurar el delito de tráfico de influencias de servidor público, que implica penas de hasta 12 años de cárcel e inhabilidades para ejercer cargos.

A nivel disciplinario, la procuradora Margarita Cabello confirmó que abrió un proceso contra el diputado y que en el marco de esa investigación se ordenó la recolección de pruebas que podrían terminar en la vinculación de funcionarios, entre ellos, miembros del gabinete.

2. “Petro dijo que si pedían algo no se los diera”

Quien sí detalló pormenores de un encuentro que sostuvo con el diputado Petro fue la actual ministra de Agricultura. En diálogo con EL COLOMBIANO, Cecilia López explicó que, antes de asumir su cargo, el propio Presidente ya le había advertido que si su hijo o gente cercana le pedían algo “no se los diera”.

Según la funcionaria, por invitación del abogado Miguel Ángel del Río (quien sonó para llegar al Congreso por el Pacto Histórico), se reunió con Nicolás Petro y otros políticos en su apartamento en Bogotá. López indicó que no conocía al hijo del Mandatario y que no se acuerda de la fecha del encuentro, pero reconoció que fue antes de ser ministra y que únicamente se habló “de la necesidad de darle oportunidades a la Costa”.

“En el empalme le conté al presidente Petro y él me dijo que si pedían algo no se los diera. Nunca más vi a Nicolas Petro, ni me buscó para nada”. La ministra insistió en que durante la reunión no hubo ninguna solicitud de puestos, “porque además no era todavía ministra”.

El nombre de la ministra López salió a relucir en el escándalo luego de que el abogado del Río admitió que coordinó una reunión política con Nicolás Petro y la titular de la cartera de Agricultura. Sin embargo, contrario a lo que aseguró la ministra (quien se posesionó el 7 de agosto) el abogado dijo que la reunión se realizó después de la campaña, concretamente a mediados de octubre, cuando ya López sumaba más de dos meses en el cargo.

3. “No se otorga contrato o cargo por presión”

La ministra de Minas, Irene Vélez, fue otra de las que admitió encuentros con el hijo del jefe de Estado. Inclusive, fue más allá y reconoció que durante las reuniones estuvo su padre, Hildebrando Vélez. Ambos nombres salieron salpicados en los chats entre Petro y su exesposa: “El señor (Vélez) fue al apartamento”, dijo Vásquez, quien acusó a la ministra de movilizarse en Barranquilla con vehículos facilitados por Petro.

Vélez respondió que “nunca” se movilizó en tal carro y que la única reunión con el diputado fue el 21 de septiembre de 2022, “en el marco de la preparación de diálogos regionales”. Ratificó que en su Ministerio “no se otorga ningún contrato o cargo por presión o burocracia”.

Respecto a los encuentros de su padre con Petro declaró que solo hubo una “única reunión: un almuerzo con más personas” y que se presentó “por allá recién comenzado el gobierno”. El padre de la ministra se limitó a responder en Twitter que “la corrupción requiere corruptor y corruptible y acá no encontrarán ni lo uno ni lo otro”.

4. Ministra Corcho: “No se habló de contratos”

La controvertida ministra de Salud también resultó salpicada en los chats en y la supuesta entrega de cuotas. Según la funcionaria, sí hubo ‘conversaciones’ con el diputado, aunque no precisó cuántos encuentros hubo y en qué circunstancias.

De acuerdo con Corcho, se trató de las mismas conversaciones que ha tenido con otros políticos y, como sus colegas, dijo que durante los encuentros “no se habló ni acordó nada de contratos, puestos ni prebendas”.

Si bien los contactos de Petro salpican a ministros, también se han conocido encuentros con otros funcionarios. Tal es el caso de la directora de Prosperidad Social, quien reconoció que se reunió con el diputado para hablar del Caribe y que no se pactó puesto alguno: ‘¿Por qué tenía que cerrarle las puertas al hijo del Presidente si es un actor político en su región?”.

El director del Sena, Jorge Londoño, admitió también un encuentro y respondió al señalamiento de Vásquez, quien dijo que, por gestión de Petro, le dieron la regional del Sena en Córdoba a alguien cercano al excongresista Musa Besaile, condenado por corrupción. “Se nombró y cuando se supo que tenía algún contacto con los Besaile se cambió”, dijo a Blu Radio.

Finalmente, el director del DAPRE también fue señalado; sin embargo, al cierre de esta edición no respondió a las preguntas de EL COLOMBIANO.