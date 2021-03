green

La Fiscalía General de la Nación le había imputado a Cruz el delito de acceso carnal violento después de la denuncia hecha por la fotógrafa Diana Quirós, en la que aseguró que el acusado le habría dado fenciclidina o ‘polvo de ángel’, una poderosa droga con efectos neurotóxicos, para luego violarla.

La fiscal del caso, Isabel Cristina León, durante la diligencia judicial le dijo a Cruz que el ente acusador tiene un amplio acervo probatorio que incluye el dictamen médico de la Clínica Palermo sobre el estado de Diana Quirós el día en que el abuso sexual habría ocurrido.

La Fiscalía, anota El Espectador, tiene en su poder la valoración sexológica, la respuesta por parte de toxicología y varios mensajes de WhatsApp que inculparían el señalado; sin embargo, Cruz no aceptó los cargos.

Con esa determinación, Quirós se expone a una pena que oscila entre 16 y 30 años de cárcel, anotó Blu Radio.

¿Por qué Álex Cruz no aceptó cargos por violación?

El abogado del fotógrafo, citado por El Tiempo, asegura que no hay pruebas para afirmar que hubo violencia sexual.

“La víctima podía retirarse del lugar si se sentía incómoda”, manifestó, según el diario.

Además, la defensa dijo que Cruz —que fue detenido el pasado 8 de marzo— no es un peligro para la sociedad, pues no tiene antecedentes penales y no hay certeza de que haya posibles víctimas en un futuro.

Acusación de Diana Quirós contra Álex Cruz

En su momento, la fotógrafa de Medellín dijo que estaba en Bogotá porque tenía que ir a cubrir una boda para la que había sido contratada en Villa de Leyva, Boyacá.

Indicó que para el evento habían contratado a otro fotógrafo (a Cruz) y que él se ofreció a darle estadía en Bogotá. Más exactamente, en el apartamento de su hermana.

No obstante, ella se alertó cuando se dio cuenta de que el apartamento era de un hermano y no de una hermana. Asimismo, dijo que apenas ellos llegaron, el hermano de su colega se fue.

“El comenzó a preparar los alimentos y estábamos tomando cerveza normal. De un momento a otro, yo no recuerdo nada más“, agregó