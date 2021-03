Pese a que el texto está enfocado en exorcizar al racismo de la cultura, el comunicador afirmó que ‘Pepe Le Pew’ debería ser eliminado de las producciones de Warner Bros puesto que fomenta la violencia y “abuso sexual” en contra las mujeres, con sus contantes actos de hostigamiento.

Blow, que escribió el artículo luego de que los libros del escritor Theodore Gessel (Dr. Seuss) fueran sacados del mercado, puntualizó que el famoso zorrillo representa el estereotipo de los “galanes franceses seductores”.

Debido a esto, el texto ha recibido todo tipo de comentarios en las diferentes plataformas digitales. Igualmente, el columnista compartió en Twitter unas explicaciones adicionales de por qué considera que el personaje animado fomenta la violencia sexual.

Charles M. Blow, adicionalmente, abordó en el artículo a otros personajes animados como Speedy Gonzales y Trazan, los cuales – según su postura– normalizaron el racismo y los estereotipos sociales en la cultura infantil.

Aunque Warner Bros, dueña de los derechos del famoso zorrillo francés, no lo ha confirmado, ‘Pepe Le Pew’ habría sido eliminado de la película ‘Space Jam: A New Legacy’, informó el portal Deadline.

This helped teach boys that “no” didn’t really mean no, that it was a part of “the game”, the starting line of a power struggle. It taught overcoming a woman’s strenuous, even physical objections, was normal, adorable, funny. They didn’t even give the woman the ability to SPEAK.

— Charles M. Blow (@CharlesMBlow) March 6, 2021