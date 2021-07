Luego de ser expulsada de Colombia, la alemana publicó historias en su cuenta de Instagram diciendo que estaba “destrozada” y “muriendo por dentro”, pero que no tenía fuerzas para contar por qué estaba así.

Este viernes, Rebecca Spöensser —que confundió a las autoridades cambiando de motivos por los que fue a Cali— reveló que la razón de su profunda tristeza se debe a que su amigo baleado en un intento de robo falleció, mientras ella se devolvía a Alemania.

“Siento tanto dolor que no sé cómo sobrevivir, cómo aguantar este dolor que me mata de adentro y es lo más fuerte que he sufrido en mi vida. Recibí el mensaje de su partida cuando el avión iba a despegar. Primero no pude respirar y pensé que mi corazón va a dejar de latir. Pero después de algunos segundos empecé a gritar y gritar y llorar sin parar”, escribió la extranjera en su Facebook.

Lee También

Spöensser contó que conoció al joven de 26 años en su primer día en el denominado Puerto Resistencia, uno de los puntos de bloqueo en Cali más grande. Según dijo, desde ese momento, el joven se convirtió en su “ángel de la guardia” y era un “amor incondicional de lucha”.

El joven, que según la Policía tenía antecedentes “por hurto calificado y estafa” falleció el jueves en la noche.

La alemana no puede regresar a Colombia dentro de los próximos años, por incumplir con su permiso de turistas y participar en actividades que afectaron a colombianos y la pusieron en peligro, indicó Migración Colombia.