Duque se reunió con los alcaldes esta mañana para revisar cómo van las regiones en cuestión de orden público desde que el pasado 21 de noviembre se convocó a paro nacional y los días siguientes se concentraron marchas y manifestaciones en casi todas las ciudades del país, publica por Blu Radio.

Sobre este encuentro, el presidente exaltó la labor de los alcaldes por mantener el orden en cada una de sus ciudades y pidió crear una estrategia para encontrar espacios para que los colombianos protesten de manera pacífica y ordenada, explica la misma emisora.

Al salir de la reunión, Federico Gutiérrez habló ante los medios de comunicación y volvió a atacar a Gustavo Petro: “Parece como si no se hubiera desmovilizado y yo ese mensaje lo quiero mandar porque es increíble los mensajes que escuchamos en las redes sociales. Es inadmisible que él esté convocando a niños a que vayan a los paros, a que no vayan a estudiar y se vayan a las calles”, zanjó el paisa, citado por esa radio.

Por último, Guillermo Alfonso Jaramillo, alcalde de Ibagué, rechazó las palabras de Gutiérrez y expresó que la situación que vive el país no es por Petro y que en la ciudad que gobierna no va a mandar a la Policía si manifestantes bloquean alguna vía, indica Blu.

“Aquí el problema no es Petro, Petro no es el que está sacando todos esos muchachos, errada situación. Nunca había visto más compromiso de los jóvenes… Aquí el problema no es un paro, aquí hay un problema de gobernabilidad”, dijo Jaramillo.