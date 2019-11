El primer mensaje de Lozano, en Twitter, sobre el tema fue respondiendo a un video de el diario El Tiempo el cual muestra cómo varios usuarios del sistema de transporte tuvieron que bajar de los articulados para llegar a sus casas.

“Dudo que los pasajeros sean los poderosos que no oyen las urgencias sociales”, expuso la senadora.

Un par de horas más tarde hizo lo mismo con un trino de la Revista Semana el cual expone que Transmilenio ha sido afectado desde el pasado 21 de noviembre, día en que comenzaron las marchas y protestas.

“Dentro de @TransMilenio no se mueve el presidente Duque, ni los congresistas, ni Sarmiento Ángulo, ni los seres que ud considera malvados. Atacar TM, obstruir la vía obliga a caminar largas horas a pasajeros cuyos hijos esperan solos y si de ñapa lo rompe ¡Paga ud, pagamos todos!”, añadió.

Por estos 2 trinos, Angélica Lozano empezó a recibir varias críticas de algunos tuiteros que le reclamaron no apoyar el paro y los bloqueos. Por ello, la senadora respondió a algunos de esos comentarios y en uno de ellos sugirió bloquear la entrada al Congreso, en vez de hacerlo en Transmilenio.

“Les doy una pista útil: En la cra 6ta con 8va pequeña y angosta calle es entrada al parqueadero del congreso. Por ahí pasa TODO aquel tomador de decisión que quieren castigar”. Zanjó Lozano.

A continuación, más trinos de respuesta de Angélica Lozano en donde defiende no bloquear Transmilenio:

Ellos no van por la Caracas, ni las Américas ni la 80 y repito, no van en TM

Por muchas calles. Mi parque está repleto y la séptima a media cuadra de mi casa lleva 6 noches cerrada, perfecto.

¿Bloquear Transmilenio? Incómoda a los más esforzados, no a los poderosos que quieren incomodar y no se enteran en TM, ahí no van no viven en la ruta a portales. https://t.co/aVlXrdNsVo

— Angélica Lozano Correa👍🏽 (@AngelicaLozanoC) November 27, 2019