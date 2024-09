Por: DIARIO OCCIDENTE

En el marco de la ‘Cumbre Nacional de Alcaldes y Alcaldesas rumbo a la COP16’, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, hizo un llamado a las autoridades y ciudadanos a dejar de lado los intereses políticos para concentrarse en la protección de la biodiversidad.

El evento, que se llevó a cabo en Florencia, Caquetá, contó con la participación de importantes figuras como el presidente de la República, Gustavo Petro, y sirvió como antesala para la Conferencia de las Partes, COP16, centrada en la conservación del medio ambiente y la biodiversidad a nivel global.

Durante su intervención, Éder enfatizó la importancia de evitar la politización del evento y de focalizar los esfuerzos en un objetivo común: el bienestar del planeta.

Según el mandatario caleño, la COP16, que tendrá lugar en Colombia, representa una oportunidad clave para que el país y Cali asuman un liderazgo en la toma de decisiones a favor de la protección ambiental.

En este sentido, Éder declaró: “Con la COP16 tiene que ganar Colombia y tiene que ganar Cali. No puede ser un espacio para buscar réditos políticos o fomentar la polarización, porque la protección de la biodiversidad no debe tener color político, por el contrario, debe unirnos a todos. No es el momento para hacer política”.

Éder subrayó que la COP16 será un evento de trascendencia global y que las decisiones que se tomen en esta cumbre afectarán no solo a Colombia, sino al futuro del planeta.

En sus palabras, destacó que Cali reconoce la magnitud del encuentro y las responsabilidades que conlleva ser ciudad anfitriona.

Además, resaltó la oportunidad que tiene Colombia para consolidarse como un país líder en temas de biodiversidad y conservación ambiental, un rol que, según él, puede tener un impacto positivo tanto a nivel nacional como internacional.

Mensaje de reconciliación y unidad para la COP16

El alcalde también aprovechó el evento para enviar un mensaje de reconciliación y unidad, insistiendo en que el evento debe ser un ejemplo de cooperación entre distintas entidades gubernamentales, así como entre ciudadanos.

“Esa claridad la debemos tener el Gobierno Nacional, la Gobernación del Valle y nosotros como ciudad anfitriona para dar un ejemplo de reconciliación en una de las regiones que históricamente más nos ha necesitado”, afirmó Éder, subrayando que el trabajo conjunto y el enfoque en un bien común es esencial para avanzar en la protección del medio ambiente.

El llamado de Éder no fue solo hacia los representantes políticos, sino también hacia la sociedad en general, pidiendo que las energías se concentren en la preservación de los recursos naturales, el bienestar de las futuras generaciones y la biodiversidad del planeta.

El alcalde subrayó que en un contexto mundial donde el cambio climático y la pérdida de biodiversidad representan amenazas inminentes, las divisiones políticas deben quedar al margen para priorizar el bienestar común.

El presidente Gustavo Petro, quien también estuvo presente en el evento, respaldó la postura de Éder en relación con la importancia de abordar la COP16 desde una perspectiva unitaria y sin divisiones políticas.

Petro ha sido un defensor de políticas ambientales en su mandato y ha insistido en que Colombia tiene un rol crucial en la protección de la Amazonía y otros ecosistemas vitales para el planeta.

La COP16, que se llevará a cabo en el país, será una plataforma esencial para consolidar estos esfuerzos y asegurar que Colombia se posicione como un líder en la conservación ambiental.

