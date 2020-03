La diligencia se cumplió este martes en los Juzgados de Paloquemao, en Bogotá, y en ella el ente acusador presentó los argumentos para relacionarla con la fuga de su mamá, Aída Merlano Rebolledo, el primero de octubre de 2019.

Sin embargo, según su consideración, algunos titulares dejaron de lado lo importante de la audiencia y se centraron en comentar la ropa que ella eligió para cumplir su cita ante la autoridades.

Incluso, en la noche del mismo martes arremetió contra Las 2 Orillas, uno de esos medios a los que ella calificó de “misóginos”.

Precisamente por allí comenzó el video que grabó con el pantalón y el body que eligió vestir en la diligencia, y se animó a mostrar que no usó una prenda transparente porque tiene un forro beige debajo.

Pero luego dijo que no quería hablar de ese “periodismo de mierda” sino de “la gente que aplica la lógica de como te veo te trato”. De esto, opinó que en realidad esa premisa habla “del poco respeto que tiene alguien hacia las otras personas y de su hipocresía” porque es absurdo tratar con más o menos respeto a alguien por su apariencia, y añadió:

“Yo no soy ni más ni menos inocente por como me visto. […] Yo no soy hipócrita, yo no me voy a vestir para brindarle a la gente una apariencia para que me tengan lástima o pesar. Yo sé quién soy y a mí lo que me interesa es sacar adelante un proceso que es jurídico”.