Hasta hace solo seis días la excongresista Aída Merlano y su defensa han pedido que le refuercen la seguridad a la mujer, quien ha dicho que existe un plan para asesinarla por parte de los clanes de la Costa, de los que supuestamente tiene pruebas para la compra de votos.

(Vea también: Por altercado con la excongresista Aída Merlano, investigarán a funcionarios del Inpec)

Al respecto, el Inpec dio a conocer este jueves 18 de mayo que le reforzarán la seguridad a Merlano. Por ejemplo, a la mujer se le fijaron medidas para que nunca esté sola dentro del centro carcelario de El Buen Pastor, ubicado en el occidente de Bogotá.

“Para cualquier desplazamiento interno, ya sea al área de sanidad, abogados, notificadores o salida para remisión, la persona privada de la libertad debe estar acompañada y custodiada de cerca por una unidad de cuerpo asignada, que se encargará de la seguridad de la presa”, dice el documento revelado por el Inpec.

Inpec

Lee También

Según Aída Merlano, cómo es el plan que tienen para asesinarla

Merlano le manifestó al Inpec que recibió una llamada de una mujer que no dio su nombre y que le dijo que existía un plan para asesinarla, por lo que las autoridades están investigando la denuncia de la excongresista.

“Al contestar, era una mujer sin identificarse que me dice lo siguiente: ¿Aida Merlano? Sí, respondí. Entonces me preguntó: ¿Tiene donde anotar? Y de inmediato me dice: ‘Tatiana Toro es una negra que contrataron para hacerle la vuelta’. A lo que yo contesté que no entendía, y ella me dijo: ‘La quieren matar y lo está organizando desde La Tramacúa [Valledupar] alias El Perro Montes’”, fue lo que dijo la mujer en su relato al Inpec.