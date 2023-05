En las últimas horas salió a la luz un aparente plan que se estaría tramando para acabar con la vida de la barranquillera, justo después de que se conociera que el juez 51 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá negara la solicitud de una nueva medida de aseguramiento en contra de la exfuncionaria.

(Vea también: Ratifican libertad de investigados por el atentado a la Escuela General Santander)

El abogado Miguel Ángel Del Río Malo fue quien expuso el caso en su cuenta de Twitter, donde pidió garantizar la protección de Merlano por parte de las autoridades.

“Se descubre plan para asesinar a Aida Merlano utilizando internas del propio establecimiento. Es necesario garantizar su protección por parte de las autoridades”, escribió el letrado, haciéndole un llamado al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Defensa y al Inpec.

En su publicación, el Del Río Malo compartió un documento con fecha del 10 de mayo (este miércoles) y firmado por la propia excongresista, en el que al parecer denuncia ante la Fiscalía una situación que vivió en los últimos días en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, donde está recluida.

“El día de hoy la señora Maritza a las 12:15 p. m. me llama para recibir una llamada en el teléfono del patio. Al contestar era una mujer sin identificarse que me dice lo siguiente: ‘¿Aida Merlano?’. Sí, respondí. Entonces me preguntó: ‘¿Tiene dónde anotar?’. Y de inmediato me dice: ‘Tatiana Toro es una negra que contrataron para hacerle la vuelta’”, se lee en el escrito.