green

La grabación la hizo llegar Rebaje García al medio Hora 7/24 Noticias, y lo primero que dice es que se siente avergonzado por la violenta agresión que les propinó a la pediatra Dalila Peñaranda y a su empleada doméstica, el viernes pasado en medio de una fiesta en un edificio en Barranquilla.

“Quiero pedir disculpas a la doctora Dalila Peñaranda y a la señora Carmen Pérez por lo que pasó ese día cuando nos encontrábamos en una fiesta, quiero pedirles disculpas a la Secretaría de la Mujer, a nuestra gobernadora y a todas las mujeres de la nación por lo ocurrido”, dijo el hombre.

Rebaje aseguró que está “a disposición de la ley para cualquier situación que se presente”, pues la Fiscalía anunció que dio prioridad a este caso por tratarse de una brutal agresión a dos mujeres.

“Quisiera que esto que ocurrió sirva de ejemplo para que no vuelva a pasar este caso tan feo, tan horrible. Me siento avergonzado, que no vuelva a ocurrir en ninguna parte del mundo”, añadió el hombre.

Su esposa, que también estuvo en la fiesta, no mencionó palabra alguna sobre la agresión a la profesional, pues en un video anterior ella había confesado que ambas se “fueron a los golpes” y que también terminó con moretones en su rostro y cuerpo.

Al final del video, Rebaje García volvió a “pedir excusas” a las dos mujeres y mencionó que él tiene “madre, esposa e hijas”, comentario que también le cuestionaron en redes por poner a su familia en medio de esta situación en la que los niños, principalmente, no tuvieron nada que ver.

Varios usuarios en redes se preguntaron si acaso el agresor buscaba provocar compasión al mostrarse como un hombre de familia, y hubo quienes recordaron un episodio similar que protagonizó el exsenador Musa Besaile cuando se iba a entregar a la justica, aunque en ese caso hay que aclarar que fue por un tema de corrupción.

Para ese momento, en mayo de 2018, la entonces directora del ICBF Karen Abudinén rechazó que los padres usarán como escudo a sus hijos para enmendar sus errores. “No los expongamos”, dijo la exfuncionaria, según video que publicó Noticias Caracol.

¿Pasará lo mismo en este caso? Pues habrá que esperar, porque la Fiscalía trabaja para establecer la responsabilidad de Rebaje García, que ahora fue mencionado como uno de los protagonistas del escándalo de corrupción en la obra de remodelación del Parque Deportivo de Ibagué.