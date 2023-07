Gustavo Petro ha recibido múltiples cuestionamientos por la manera en la que ha hablado en un par de eventos (especialmente durante la campaña presidencial). Desde la oposición lo han acusado de estar bajo los efectos del alcohol, pero él ha rechazado rotundamente esos señalamientos.

El tema no deja de despertar curiosidad y la periodista Eva Rey no se aguantó las ganas de preguntarle a Agmeth Escaf si el jefe de Estado se va de fiesta seguido. El congresista —que también habló sobre su supuesta relación con Verónica Alcocer— no le huyó a la pregunta y desmintió los rumores.

El representante a la Cámara señaló que el presidente trabaja durante muchas horas al día, por lo que no cree que le quede tiempo para fiestas, como se ha pensado por su constante impuntualidad.

“Todos tenemos derecho a enrrumbarnos, pero eso es mentira. El presidente vive encerrado en el trabajo. El otro día casi no llega a los 15 años de su hija Antonella. Es un señor que se levanta a las 5:00 de la mañana, trabaja todo el día y está en su oficina hasta las 12:00 de la noche. Duerme pocas horas”, explicó en el programa de la española.

La periodista le preguntó si el presidente toma trago regularmente, pues algunos ministros se han quejado porque llega tarde a algunos eventos, y Escaf detalló que el jefe de Estado seguramente sí toma bebidas alcohólicas frecuentemente, pero le restó importancia.

“Entre trabajo y trabajo, ¿sí habrá momentos donde uno se pueda tomar unos tragos?”, preguntó Rey, a lo que Escaf respondió: “¿Pero por qué no? ¡Caray! Si se toma sus whiskys, ¿qué tiene de malo? No están contraindicados clínicamente”.

El representante concluyó señalando no ve con malos ojos que el mandatario se tome unos tragos de vez en cuando porque considera que se lo merece al desarrollar un trabajo tan complejo.