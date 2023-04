Luego de que en enero de este año 2023, el congresista Agmeth Escaf iniciara una discusión pública con el periodista Daniel Mendoza, creador de la serie ‘Matarife‘ por supuesta injuria y calumnia, este martes 18 de abril, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia aprobó una conciliación entre ambos.

“Sala de Instrucción aprueba conciliación entre el representante Agmeth Escaf y Daniel Mendoza Leal, en querella por injuria y calumnia contra el congresista. Tras llegar a un acuerdo, publicaron un video en redes sociales en donde aclaran lo sucedido y se refieren a los hechos”, indicó el ente judicial.

(Vea también: Uribistas, desesperados porque a la serie ‘Matarife’ se le quite el premio India Catalina)

Recordemos que la discusión inició cuando Escaf arremetió en contra de varios influenciadores como Laura Beltrán, Levy Rincón, Wally, entre otros. Dentro de ese grupo se encontraba Mendoza. El congresista aseguró que estas personas le habían exigido dinero para hablar bien de él y no atacarlo en redes sociales, a lo que Mendoza respondió con una advertencia de denuncia.

“1) Denunciaré penalmente a Agmeth Escaf. 2) Nunca he tenido ni su teléfono, ni nunca he hablado con él. 3) Lo que dice es falso y deberá probarlo en los tribunales 4) Agmeth Escaf es un traidor de la causa de Gustavo Petro y de Gustavo Bolívar”, aseveró el periodista.

(Vea también: Álvaro Uribe le vuelve a ganar caso de tutela a Daniel Mendoza, creador de ‘Matarife’)

Frente a esta advertencia, Escaf le respondió: “Mendoza: ¿es mentira que comenzaste a atacarme aquí en Twitter asegurando que soy del clan Char y que borraste esos trinos difamatorios y ofreciste hacerme campaña a cambio de puestos para tu amigo? Te refresco la memoria entonces. Yo no miento: me difamaste y me presionaste”.

Sin embargo, parece que esta rencilla entre ambos ya quedó atrás, pues aparte del anuncio de conciliación, Mendoza dedicó un trino resaltando al labor de Agmeth con respecto a las reformas del actual gobierno.

Lee También

“Debo, con mucho agrado, reconocer que Agmeth Escaf está luchando en el congreso por la aprobación de las reformas y llevando a cabo una importante labor pedagógica especialmente con la reforma laboral. Que es muy necesaria”. Este mensaje lo retwitteó Escaf en su cuenta.