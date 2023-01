No paran los tire y afloje entre integrantes y activistas del Pacto Histórico. Esta vez, los protagonistas son el representante a la Cámara por el Atlántico, Agmeth Escaf y el productor de la serie Matarife, Daniel Mendoza Leal.

En los últimos días, el congresista Escaf, en entrevista con la Revista Semana aseguró que Mendoza Leal lo “presionó” para que defendiera la candidatura del abogado Miguel Ángel del Río a la Cámara de Representantes.

“A Agmeth lo ponen en reemplazo de Miguel (abogado) después de que empezó a cascarle a ese clan de traquetos (Familia Char)”, dice uno de los chats revelados por el parlamentario.

Además, aseguró que el activista le escribió vía Whatsapp, para que tuviera en cuenta a Miguel Ángel del Río y proponerlo como ministro de Defensa o ternarlo para fiscal general de la Nación.

Ante lo contado por el representante Escaf, el activista Daniel Mendoza Leal anunció que lo denunciará asegurando que jamás ha hablado con el congresista del Pacto Histórico.

“Según él existe un chat que no reveló a través del cual yo lo extorsioné. Me pronuncio entonces: el supuesto chat que reitero sostiene Escaf que sostuve con él y que no fue capaz de mostrar, jamás ha existido. Nunca he tenido el teléfono de este individuo”, dice Mendoza.

Renglón seguido continúa su denuncia: “Yo no digo mentiras por eso lo voy a denunciar penalmente. También interpondré proceso de responsabilidad civil extracontractual para cobrar los perjuicios ocasionados”.

Previo a la denuncia que interpondrá el activista Mendoza en contra del representante Escaf, este último publicó en las últimas horas los que serían los mencionados chats, manzana de la discordia en el Pacto Histórico.

“Mendoza: ¿es mentira que comenzaste a atacarme aquí en Twitter asegurando que soy del clan Char y que borraste esos trinos difamatorios y ofreciste hacerme campaña a cambio de puestos para tu amigo? Te refresco la memoria entonces. Yo no miento: me difamaste y me presionaste“, dice Escaf.