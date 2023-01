Poco después de que aseguró que la ‘influenciadora’ conocida como ‘Smile Lalis’ tendría un contrato millonario con el Gobierno Nacional, Agmeth Escaf volvió a salir al paso sobre el tema.

De hecho, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico dio a conocer que busca llevar al Congreso un proyecto de ley para que los creadores de contenido revelen quién les paga.

En ese contexto, en medio de las diferencias que ha tenido con varias de esas figuras en redes sociales, Escaf sacó a relucir la manera en la que supuestamente procederían.

Agmeth Escaf dijo que ‘influencers’ que atacan a políticos hacen parte de empresas

El congresista del Pacto Histórico se refirió en entrevista con Revista Semana, replicada desde la cuenta de YouTube de ese medio, acerca de los ‘influenciadores’ y aseveró que tienen una manera de organizarse para sus arremetidas políticas.

“Sabemos perfectamente que se reúnen, tienen chats en donde de manera programática, con fecha y hora van preparando el ataque, de acuerdo a como se vaya dando la dinámica del día o de la información o de los pasos que esté dando esa persona a la que tienen que atacar”, afirmó.

En medio de las controversias que ha tenido con algunos de esos creadores de contenido durante las últimas semanas, señaló a quienes han apuntado en su contra en esos espacios.

“Me ha atacado Lalis, me ha atacado Levy [Rincón], me ha atacado Wallys, me ha atacado Beto Coral, me ha atacado el mismo exsenador Gustavo Bolívar, me ha atacado Daniel Mendoza”, indicó.

En esa misma línea, el representante a la Cámara afirmó que los denominados ‘influencers’ están en medio de negocios para ejecutar los cuestionamientos en redes sociales.

“Han ido ganando espacios tanto en la militancia por su forma de actuar y de distorsionar la información y porque hacen parte de empresas. Tengo aquí en mi celular registros de empresas que contratan y que en la nómina de esas empresas contratan a estas personas para tareas específicas de atacar a un político en especial. Aparte está la línea particular de los que trabajan al servicio de quien en ese momento tenga la conveniencia”, indicó.

Escaf ha estado metido en polémicas con Gustavo Bolívar desde hace varios meses y una de las más recientes se presentó por la renuncia del exsenador a su cargo dentro del Congreso.

Desde el minuto 5:03 de este video, el congresista se refirió a la situación con los creadores de contenido después de las diferencias que ha tenido con ellos.