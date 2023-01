Este sábado, el senador Gustavo Bolívar dio a conocer su renuncia al Congreso de la República, decisión que venía pensando desde hace varios meses y que solo hasta este 31 de diciembre fue oficializada.

Según afirmó el político en su cuenta de Twitter, a partir de este lunes comenzará a escribir una novela para el Canal RCN y el régimen de inhabilidades le impedía continuar con sus labores como congresista.

He tomado la decisión de renunciar al Senado.

Este lunes empiezo a escribir una novela para el @CanalRCN y el régimen de inhabilidades me lo impedía. Con total transparencia dejó abierta una posibilidad de participar en las elecciones de 2023, que aún no está definida.

Gracias. pic.twitter.com/5LBSU6aIwC

— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) December 31, 2022