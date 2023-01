El representante a la Cámara y expresentador de televisión, Agmeth Escaf, es el centro de una pelea contra varios twitteros colombianos que lo han criticado. El ahora político lanzó algunos comentarios que no cayeron muy bien en estas personas y ahora en redes se lanzan pullas.

En su cuenta de Twitter, el congresista del Pacto Histórico sostuvo que se ha vuelto común ver a influencers en actividades sociales de políticos. Según Escaf, estas personas “ni se esconden. A eso se dedican. Viven de la indignación fácil, del alboroto, del bochinche. Apoyan a quienes les pagan y destruyen a quienes NO LES PAGAMOS. No insistan, no les voy a pagar”, expresó.

Ver a “influencers” en restaurantes, fiestas y conciertos con políticos ya es paisaje. Ni se esconden. A eso se dedican. Viven de la indignación fácil, del alboroto, del bochinche. Apoyan a quienes les pagan y destruyen a quienes NO LES PAGAMOS. No insistan, no les voy a pagar. — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) January 3, 2023

Ante esto, los twitteros empezaron a responder a la crítica a través de sus redes sociales. La mayoría de respuestas contra el político van a su aparente cercanía con la casa política de los Char en el Atlántico y la manera en la que llegó al Congreso para el periodo 2022-2026.

“Eso nos pasa por haber preferido al amigo de los Char y Karen Abudinen cómo cabeza de lista del Atlántico y no a Miguel Ángel del Río. 85 millones de pesos MENSUALES (entre salario y UTL) tirados a la basura. Lo único que ha hecho desde su elección es cazar peleas en Twitter”, manifestó un influencer a través de la misma red social.

Eso nos pasa por haber preferido al amigo de los Char y Karen Abudinen cómo cabeza de lista del Atlantico y no a Miguel Ángel del Río. 85 millones de pesos MENSUALES (entre salario y UTL) tirados a la basura. Lo único que ha hecho desde su elección es cazar peleas en Twitter — Físico Impuro (@FisicoImpuro) January 4, 2023

Por otra parte, hubo quienes manifestaron que la curul que hoy ocupa Escaf no es merecida y hubiera estado mejor en otras manos. El activista David Rozo sostuvo en su cuneta de Twitter que el abogado Miguel Ángel del Río tenía más mérito que el expresentador para llegar al Legislativo.

¿Todos estamos de acuerdo en que @agmethescaf es otro manguito que se coló en el Pacto Histórico? Todos lo sabíamos… Qué grave error fue que Miguel Ángel del Río no ocupara esa curul que tanto se merecía. — David Rozo (@DonIzquierdo_) January 4, 2023

En ambos casos, el representante a la Cámara respondió con que no le pagaría a los influencers, de los que asegura estarían cobrando para no hablar mal de él y que pararan “el matoneo”. A esto, Rozo le contestó que “No puedes llamarle matoneo a que te relacionen con los Char, todos sabemos de tus reuniones con Alejandro Char y con Elsa Noguera”.

Otra de las respuestas contra el congresista del Pacto Histórico llegó por parte de Laura Daniela Beltrán, conocida como’ Lalis’, quien se refirió a la carrera política de Escaf. Según la influencer, el ahora representante lo que hace es lanzar ataques y “así le huye al debate político, no aguanta que le digan la verdad”.

Vamos a cerrar la discusión de Don Manguito, alias Agmeth Escaf.

Lo veo escribiendo un montón de cizañas y la realidad es que yo lo critico por razones serias, pero ahora entonces lo reduce a “un ataque de bodega”. Así le huye al debate político, no aguanta que le digan la vd. — Lalis (@smilelalis) January 5, 2023

‘Lalis’ sostuvo que Escaf fue cercano a los Char, a Elsa Noguera y Karen Abudinen. También dijo que “no tiene un pasado de militancia, ni formación política para estar en el Congreso”. La influencer concluyó diciendo que al expresentador “no le queda bien reducir el debate a qué somos una bodega. Con usted jamás hemos hablado, porque si no está fumando, está regañando a gente de su UTL”.