Este 31 de diciembre, Gustavo Bolívar presentó su renuncia al Senado de la República argumentando que empezará a escribir una novela para el Canal RCN y que el régimen de inhabilidades le impedía desarrollar las dos actividades en simultáneo.

Su salida del Legislativo levantó una oleada de reacciones, entre ellas, la del representante Agmeth Escaf, con quien ha tenido duras discusiones en las últimas semanas. El expresentador calificó como “un desatino” la renuncia del libretista y con su comentario encendió una dura discusión virtual.

Por si fuera poco, este lunes, en W Radio, Escaf hizo nuevas críticas en contra del ahora exsenador y hasta aseguró que personas cómo él le hacen daño al proyecto político del presidente Gustavo Petro.

El representante detalló que desde su inicio en la política recibió ataques de parte de Bolívar, pero que solo hasta ahora esas diferencias salieron a flote. Además, se tomó su tiempo para describir los supuestos golpes que le dio Bolívar.

“Siempre con ataques, con pullas, con bodegas dirigidas para atacarme. Yo he sido un caballero y me he comportado, respetando el proyecto de nuestro presidente Petro, pero ya estuvo bueno”, expresó en la emisora.