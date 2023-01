Gustavo Bolívar dio la sorpresa en el cierre de 2022, al hacer pública su renuncia como senador de la República. Según explicó el entonces miembro del Pacto Histórico, su paso al costado se debe a que le va a dar prioridad a algunos proyectos de televisión, entre los que se encuentra una producción con el Canal RCN.

Así las cosas, este primero de enero el libretista se volvió a pronunciar sobre su polémica decisión y dio a conocer una serie de argumentos que lo llevaron a apartarse del Congreso.

A través de Twitter, Bolívar manifestó que estaba “herido”, por lo que tenía que “salvarse” –se entiende que del Senado–, ya que en su situación no servía para colaborar con la causa.

“Abro los ojos y ya no soy senador. Fue una decisión difícil. Nostalgia por los compañeros que dejo y por las luchas que me falta dar. Pero tenía que salvarme, herido no le sirvo a la causa. Desde aquí seguiré al frente del cañón: proponiendo, defendiendo a Petro y denunciando“, escribió.

Gustavo Bolívar anuncia que rodará película de ‘primera línea’

Entre las razones que dio el ahora exsenador para dejar el cargo, apareció una muy llamativa, la cual tendría que ver con la ‘primera línea’, pues, según dio a entender, rodará una película que tocará este tema tan controversial.

“Tendré tiempo para publicar ‘Pacto de ballenas’, escribir ‘Nido de ratas’, estudiar, viajar, hacer 2 series, rodar ‘Amor a primera línea’, compartir con mi familia y terminar mi proyecto en Girardot.”, precisó.

Entre tanto, el exsenador se refirió a su posible candidatura a la Alcaldía de Bogotá y señaló que no le cierra las puertas, pero que es consiente que es una tarea difícil, la cual requiere tiempo y buen asesoramiento.

“Sobre mi aspiración a la Alcaldía, es por ahora una posibilidad. No la descarto ni asumo candidaturas aún porque ya vieron, tengo muchas cosas por hacer. Si resolviera ser candidato no sería bueno porque no me gusta prometer cosas que no puedo cumplir y porque exigiría de los bogotanos igual compromiso que el mío, pues ninguna transformación es posible sin trabajo en equipo”, comentó.

