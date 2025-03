El congresista de la Colombia Humana Agmeth Escaf abordó diversos temas claves relacionados con el Gobierno del presidente Gustavo Petro y aclaró algunos rumores que han circulado en redes sociales y medios de comunicación.

(Vea también: Nicolás Petro dice que Agmeth Escaf fue impuesto por Verónica Alcocer para el Congreso)

Además, compartió detalles sobre su relación con la primera dama, Verónica Alcocer, y el propio mandatario. Uno de los puntos más destacados de la conversación fue la manera en que algunos sectores han tergiversado ciertas manifestaciones en eventos masivos, según él.

El congresista expresó su opinión sobre los gritos escuchados en estadios y conciertos, asegurando que se ha difundido una versión errónea de los hechos.

Durante la entrevista, el periodista J. Flórez le preguntó sobre su cercanía con la primera dama, Verónica Alcocer, en comparación con su relación con el presidente Gustavo Petro.

Ante esto, el congresista respondió sin dudar: “Con Verónica tengo una amistad desde hace muchos años. Nos conocemos desde que éramos pelados. Con el presidente, como figura política, ha sido una de las personas que más apoyó mi proceso. Es un luchador por los derechos laborales, y esa es la principal razón por la que estamos aquí. No hay ninguna bandera política que me haya traído hasta este punto, sino la lucha por los derechos de los trabajadores, y sigo firme en esa causa”.

Otro de los temas que causaron interés fue el rumor sobre una supuesta separación entre el presidente de la República y la primera dama. Al respecto, el congresista pidió respeto por la vida privada de ambos y desmintió cualquier información no confirmada.

“Primero que todo, la vida privada debe respetarse, así como se respeta la nuestra. Por respeto a mi amiga y a mi jefe, no voy a decir nada sobre ellos. Lo que sí puedo afirmar es que son una pareja unida y muy trabajadora. Se reparten bien las tareas y, por eso, no han aparecido juntos en algunos eventos recientes. Verónica ha estado enfocada en gestionar ayuda internacional para el país”, explicó el congresista, dejando entrever que la ausencia de la primera dama en ciertos espacios públicos no implica ningún conflicto en su relación.