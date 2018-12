La discusión entre ambos se dio luego de que ‘Calarcá’, actual representante a la Cámara por el partido Farc, debatiera en el programa de Vicky Dávila con el también representante del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada.

El tema fue sobre la proposición aditiva que el mismo Prada incluyó en un artículo de la ley de orden público, y que permitía reactivar las órdenes de captura contra desmovilizados que no están cumpliendo en la JEP.

En medio del debate, y luego de que ‘Calarcá’ argumentara que gracias al proceso de paz varios exguerrilleros le estaban cumpliendo al país, el periodista Jairo Lozano lo refutó diciendo que así como a ellos a las víctimas también se les debería dar más importancia dentro del proceso para que se les cuente toda la verdad.

“También es cierto que el país está pidiendo y quiere escucharlos a ustedes, porque son protagonistas de primera línea de este conflicto y que le cuenten la verdad al país y a las familias sobre muchos hechos lamentables: los desaparecidos, los niños que no aparecen, los reclutados…”, dijo.

Ante el requerimiento, ‘Calarcá’ le dijo a Lozano que hablaran en “serio” del tema de los niños reclutados, y le planteó algunas variables sobre el tema: “¿Cuál es el reclamo? ¿Acaso usted conoce el plan de reincorporación especial para menores? ¿Sabe en qué va eso? ¡Obligado, nadie!”.

Lozano respondió evidentemente exaltado al ver que su entrevistado levantaba la voz:

“Ah, ¿no fueron obligados? No, señor. Seamos serios. O sea, ¿ustedes nunca reclutaron niños? Acaso usted no ha escuchado a las mamás contando los testimonios de cuando llegaron y se los llevaron. ¡Tampoco, señor, no le diga mentiras al país, porque no es justo! Por favor, a mí sí me da pena con usted, señor ‘Calarcá’, pero que usted diga que todos los miembros de las Farc se fueron de manera voluntaria. No, tampoco”.