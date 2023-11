El pasado lunes 30 de octubre, un adulto mayor identificado como Humberto Sánchez de 61 años de edad, oriundo del municipio de Calarcá, fue víctima de un ataque por picadura de abejas, colmena que se encontraba en un lote abandonado detrás del cementerio del municipio. Por fortuna, el hombre fue auxiliado por bomberos de Calarcá, quienes ayudaron al adulto mayor a salir de la situación, sin embargo, el hombre sufrió picaduras de gravedad en la cara y parte de la cabeza.

Nueva Crónica Quindío se comunicó con Sandra Patricia Sánchez Rodríguez, quien es su hermana, contó que sin la ayuda de bomberos de Calarcá y la oportuna reacción para ser trasladado al hospital del municipio probablemente el desencadenante hubiese sido la muerte. Contó que su hermano se dedica al reciclaje, oficio que le permite subsistir en su día a día y vive en el barrio Antonia Santos en compañía de su perro.

César Delgado, apicultor de profesión, se refirió a estos insectos tan importantes para la vida en el planeta, por esta razón es primordial conocer las precauciones que se deben tomar frente a un enjambre “las abejas se comportan de acuerdo con su sentir, cuando ellas llegan a una morada, ya sea la parte exterior de una casa, entre el techo y el cielorraso, una escuela, un tronco o un sector público como ocurrió en este caso, las personas deben tomar precauciones. Las abejas cuando se posan en un árbol o un techo muchas veces van de paso y solo están 1, 2 o 3 horas, un día para otro y luego se van a buscar una morada definitiva, cuando llegan a una parte son muy manejables, son muy mansas, pero, cuando ya llevan bastante tiempo en un lugar con una colmena desarrollada ya tienen un comportamiento más defensivo y diferente, allí es cuando hay que tener precauciones”, explicó.

Las abejas son insectos muy sensibles al ruido y, por lo general, la que predomina en Colombia es la abeja africanizada, aunque las que existen son un cruce de razas de hace 50 años cuando en el país hubo abejas ‘mansas’, ahora todas las abejas están cruzadas “las precauciones para tener en cuenta, si sabe que hay una colonia de abejas, no hay que molestarlas, ni martillar, ni hacer ruidos cerca de ellas porque las enardece los golpes, los malos olores y la circulación de transeúntes” mencionó César Delgado.

Es importante tener en cuenta que, las abejas tienen una jerarquía en sus colmenas, por eso es recomendable dejarlas quietas porque en sus viajes de un lugar a otro acumulan en sus buches la miel, eso cuando van de un lugar a otro, pero, al estar establecidas es recomendable no molestarlas y tener precaución porque se pueden sentir amenazadas en su colmena.

Por otro lado, el médico general Jefferson Agudelo Albarracín, recomendó que, al sufrir picaduras por ataque de abejas, lo recomendable es mantener la calma “en estos casos es importante mantener la calma, hay dos escenarios, alguien puede ser alérgico al veneno de las abejas pero si no, lo ideal es tratar de quitarse los aguijones con una tarjeta o un elemento que permita retirar los aguijones por debajo, cuidando de no tocarlos o exprimir las picaduras ya que el efecto puede ser inyectar más veneno. La calma es muy importante, luego retirar los aguijones con una tarjeta y no con los dedos, por último, es importante acudir lo más pronto posible a un centro médico”, dijo Agudelo Albarracín.

Si una persona es alérgica al veneno de abejas, se pueden producir ronchas en la piel, afectaciones en lo que respecta a la parte muscular, cardiaca, hepática y renal, pues el cuerpo entra en una reacción autoinmune al veneno de abejas, en caso de ser alérgico puede producir afectación en la parte respiratoria lo que desencadenaría la muerte.

