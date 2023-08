Una tragedia ambiental, ecológica, ecosistémica y sin temor a equivocarse, hasta humana, se registró en la finca Villa Paula de la vereda El Rincón en el corregimiento de La Bella. Desde hace muy poco tiempo por desgracia se advierte sobre la importancia de las abejas para la vida del planeta, tal y como se conoce.

Pero el afán de producción de manera industrializada ha llevado a los seres humanos a contaminar el aire, las fuentes hídricas y las plantas con agroquímicos (venenos y fertilizantes) que aseguren una producción rápida y sin pérdidas; así como en meses pasados Colombia prohibió uso de un plaguicida que contiene un químico que genera la muerte inmediata de las abejas. El uso sin control de estas sustancias ha provocado que las habitantes de tres colmenas adultas fallecieran y encendieran una alerta en las autoridades que lastimosamente deberán actuar para castigar y no para prevenir.

El relato del afectado

Santiago Franco es un joven agricultor que hace aproximadamente un año tuvo la idea de incursionar en la apicultura y le trasladó esta inquietud a su patrón, quien lo apoyó para beneficio de ambas partes por la protección de la flora y fauna; de las tres colmenas, dos eran rescatadas. En marzo sacó su primera cosecha, a pesar de que como dice César Peláez experto zootecnista de la alcaldía, “La Bella es un medio muy hostil para el cultivo de abejas. Sin embargo, el trabajo, la constancia y el cuidado lograron que la miel que sacó Santiago, tuviera muy buen sabor”.

“Cada 15 días iba a revisar los panales, encendí el ahumador pero no se necesitaba, las abejas estaban por el piso y las pocas que volaban estaban desorientadas. Realmente las abejas no buscan los cebollales y el cilantro, porque no tienen qué tomar, pero cuando el aguacate está en floración o los arvenses también florecen aplican matamaleza y ahí está el problema”, explica Franco, sobre lo que pudo suceder.

Los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Rural y la Carder, le indagaron al apicultor su se había fijado sobre el funcionamiento de las estacionarias y él respondió afirmativamente que estaban encendidas, pero que desconocía el producto que estaban utilizando esta semana.

Análisis de la situación

Los expertos de la Carder que también visitaron el predio ayer en la mañana, dijeron que en la investigación de los hechos ellos solo pueden hacer acompañamiento, que lo primero que deben establecer las autoridades como Minagricultura e ICA, es cuál de las partes inició la actividad productora primero. “De igual manera, el estar primero en el territorio no los exime de ciertas responsabilidades ambientales. Hay que pensar qué agroquímicos son legales y cuáles no, si tengo que hacer una aplicación debo respetar la distancia de mi predio respecto a otros cultivos y las actividades productoras de mis vecinos. También debe haber mínimo 10 metros de distancia entre las fuentes de agua y los cultivos a los que se les aplica un químico”.

Las muestras que recogió Franco, contaron con un servidor de la Estación de Policía de la Bella, como garante. El ICA debe recoger las muestras para llevarlas a Agrosavia. En casos de abejas está estipulado que las acciones deben ser en un tiempo de 24 horas.

Visita al panal

Es desconsolador acercarse al segundo panal de Santiago, es tanta la mortandad de insectos que el ambiente está impregnado de un olor a descomposición, no hay que ponerse traje, porque las abejas no están en condiciones de responder a la intromisión en su espacio. La muerte pudo suceder antes del jueves que se percató de lo sucedido “Cuando él nos envió las imágenes pudimos apreciar que las abejas están sintiendo los síntomas de envenenamiento, es algo progresivo”, comentó el zootecnista.

Las preguntas que se lanzaron ante lo sucedido son ¿cuántas plantas se quedaron sin polinizar? ¿cómo ver el daño a las demás especies silvestres entre abejorros, avispas, colibríes o sirirís?

Cifra

3 colmenas desarrolladas y productivas pueden albergar hasta 210 mil abejas a razón de 70 mil polinizadores en cada.

Dato

El primer paso para el afectado es llevar una muestra representativa de los insectos afectados a un laboratorio avalado por el ICA, para generar trazabilidad.