Según reseñó la Fiscalía, en la audiencia de imputación de cargos al doctor, el calvario de Orjuela se registró entre el 10 de julio y el 18 de agosto y el médico cirujano estuvo en gran parte de ese proceso.

El primer día, Orjuela entró por urgencias al hospital de Engativá, donde le diagnosticaron apendicitis aguda y le hicieron una laparotomía. En el posoperatorio, el paciente presentó una obstrucción intestinal como complicación de la cirugía, y estuvo hospitalizado por 13 días, hasta que el médico Sánchez García le dio salida.

Luego, el 7 de agosto, el periodista fue remitido por la EPS desde la clínica Shaio, donde no lo atendieron por no tener convenio con Medimás, o le daban la opción de ingresar como como particular pero le cobraban 80 millones de pesos por el procedimiento.

En esa clínica confirmaron una obstrucción intestinal parcial y lo remitieron hacia la Clínica de la Calle 100 para solicitar la cirugía.

Allí, según la fiscal del caso, esperó 22 horas a que el Sánchez García, como médico cirujano, lo atendiera pero decidió no operarlo “a pesar de encontrarse marcadamente febril, taquicárdico, desaturado, con dolor abdominal, y de haber hecho deposiciones con abundante sangre”. La decisión del doctor fue remitirlo a gastroenterología, donde nunca lo atendieron.

El 15 de agosto, el galeno ordenó entrar a Orjuela Bernal a cirugía y le hizo otro procedimiento. Posteriormente, el 18 de agosto, el paciente falleció en esa clínica, a la 1:58 de la madrugada, en medio de otra cirugía.

En la audiencia, el doctor Sánchez García no aceptó los cargos.