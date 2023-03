Este jueves 16 de marzo, carteles con un mensaje contundente: “rompamos el silencio”, amanecieron pegados a las paredes y puertas de las oficinas del Congreso de la República.

Su objetivo, de acuerdo con la senadora María José Pizarro, es que las personas que trabajan en la corporación conozcan la ruta para denunciar casos de violencia, luego de que medios de comunicación, Gustavo Bolívar y el senador Jota Pe Hernández hablaran sobre los posibles abusos que están ocurriendo en el Congreso.

Desde hace un par de meses el presidente Petro le encargó a la senadora, quien es presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer (Clem) crear una comisión especial de investigación para develar y esclarecer los hechos de acoso y abuso en el Congreso.

Así las cosas, Pizarro viene trabajando con un equipo experto en la revisión de estos casos, identificando prácticas, conductas y situaciones en las cuales este fenómeno ocurre al interior de la entidad. A su vez, viene socializando el protocolo para la denuncia, que fue acogido por las mesas directivas de la Cámara y el Senado.

También hay que mencionar que el protocolo adoptado por el Congreso ha sido criticado por organizaciones de mujeres y feministas, porque no tiene la capacidad de sancionar disciplinariamente, ni hace explícitas las formas de reparación, igual que solo incluye a mujeres y no hombres y poblaciones diversas.

En medio de esas acciones y con motivo de la instalación de las sesiones ordinarias en el Legislativo, la senadora ofreció un fuerte discurso a sus colegas: “les pido que no sean indolentes y si saben que esto está sucediendo, ustedes también tienen el deber de denunciar”, les pidió la senadora.

Recordemos que el pasado lunes, el senador Jota Pe Hernández, hizo públicos tres nuevos casos, que señalan como presunto agresor al productor del Canal Congreso, John Jairo Uribe. Los testimonios de Camila Sanclemente, expresentadora del Canal del Congreso; Daniel Sepúlveda, y una presunta víctima anónima narran que este hombre supuestamente les hacía contratos grandes a sus empleados y les pedía entregarle parte de su salario, igual que habría acosado sexualmente y drogado a algunos de ellos.

A eso también se refirió Pizarro: “si no hubiera sido por las denuncias del senador, no habríamos podido dar un paso más allá para romper este silencio. Quiero decir que las denuncias ya están formalmente interpuestas en la Fiscalía. Es aberrante y doloroso: abuso sexual, incitación al alcohol, la droga, acoso laboral, violaciones a los contratos. Les han pedido dinero a personas que no ganas más de dos millones de pesos”, contó.

Los casos aberrantes de abuso y acoso sexual en el Congreso están sucediendo en nuestras narices, hago un llamado a la víctimas, trabajadoras y trabajadores a que #RompamosElSilencio. Vamos a llegar al fondo con esta investigación! pic.twitter.com/GOnZdj3q5h — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) March 16, 2023

En medio de su intervención, la senadora se molestó porque al parecer algunos de sus colegas no la estaban escuchando: “Es muy triste que hay compañeros hablando y no me escuchan. Estamos hablando de algo serio que pasó en sus narices, en las narices de todos nosotros”, dijo.

Entre las acciones que se han desarrollado en este marco, está la inclusión de una cláusula en todos los contratos de la parte administrativa, tanto en Cámara cómo en Senado, para que los contratistas se comprometen.