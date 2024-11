Por: LA CRONICA DEL QUINDIO

Raúl Andrés Cobo Lotero y Andrés Felipe Cobo Laverde, padre e hijo, perdieron la vida cuando se transportaban como acompañantes dentro de un vehículo particular de placas GQS 459, que impactó violentamente contra un camión turbo.

De acuerdo con el reporte conocido por este medio escrito, el siniestro se registró a las 3:03 a. m. del pasado sábado 2 de noviembre, exactamente en el perímetro La Uribe – Calarcá kilómetro 82 + 920 jurisdicción de Calarcá, cerca al centro penitenciario Peñas Blancas y el Conjunto Residencial Bioma.

Si bien se dieron a conocer imágenes y videos del accidente, por el momento no hay una hipótesis clara u oficial de qué ocurrió, aunque no se descarta que el transporte particular hayas perdido el control.

Así mismo, un primer fallecido se reportó en el lugar de los hechos, mientras que el segundo alcanzó a ser trasladado a un centro médico y debido a la gravedad de sus heridas, murió, a pesar de los esfuerzos hechos por profesionales de la salud.

En el hecho también está lesionada otra de las personas que iban en el carro particular, corresponde al conductor, pero al cierre de edición era desconocida su condición de salud.

Así mismo, se informó que quien conducía el camión turbo, que transportaba fruta y que por el fuerte impacto también se volcó, se encuentra bien y no sufrió lesiones de consideración.

El tránsito debió suspenderse en la zona en horario de la mañana, ya que el choque también perjudicó postes y cables del servicio de energía por lo que debieron llegar funcionarios e ingenieros para retirar los elementos y normalizar así el fluido.

Motociclista accidentado

En la misma vía, pero unos metros más abajo de Calarcá hacia el corregimiento de Barcelona, también se dio un accidente.

En este caso se vieron involucrados dos motociclistas y un camión de carga pesada. Uno de los que iba en el medio de transporte de dos ruedas terminó debajo del vehículo pesado. Fueron trasladados a un centro médico, su condición era reservada.

