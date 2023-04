El sujeto, quien según las autoridades era de nacionalidad venezolana, fue capturado en una estación de gasolina en la calle 80 (Bogotá) cuando espera reunirse con otro grupo de motociclistas en la zona.

Según la investigación de las autoridades, el sujeto utilizaba aplicaciones de transporte, como Picap, para contactar a sus víctimas y llevarlas en su motocicleta a bosques de diferentes localidades, donde las abusaba.

La mayor indicó que la captura de este sujeto se dio gracias a la aplicación de Kawai, ya que el acusado publicaba en dicha plataforma videos de sus actividades como conductor de motocicleta.

Hay que recordar que hace unas semanas, una de las víctimas del presunto agresor decidió hablar con medios de comunicación y contar cómo fue su traumática experiencia con el agresor que trabajaba en la mencionada aplicación de transporte.

“Él se alejó un poco y yo iba a sacar el celular paran pedirle ayuda a una amiga pero él se vino hacia mí, me quitó el celular, me empezó a tocar y a abusar. Después me robo las cosas, me obligó a que me volviera a subir a la moto para llevarme al lugar donde había pedido el servicio y como a los 2 kilómetros me baje y salí corriendo hacia unos conjuntos”, dijo la víctima a Citytv.