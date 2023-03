En el último mes 4 mujeres han manifestado ser víctimas de ataques por parte de un conductor de moto del servicio de Picap en la ciudad de Bogotá.

El último caso tiene que ver con una mujer, de 20 años de edad, que solicitó un servicio de Picap en el barrio Los Naranjos, en la localidad de Bosa, hacia las 8:30 p. m. La joven contó que el conductor se desvió de la ruta, la llevó a un lugar muy oscuro y que aunque ella le pidió que se devolviera, él detuvo la motocicleta e impidió que tomara su celular para pedir ayuda. Duró 4 días hospitalizada.

“Él se alejó un poco y yo iba a sacar el celular paran pedirle ayuda a una amiga pero él se vino hacia mí, me quitó el celular, me empezó a tocar y a abusar. Después me robo las cosas, me obligó a que me volviera a subir a la moto para llevarme al lugar donde había pedido el servicio y como a los 2 kilómetros me baje y salí corriendo hacia unos conjuntos”, dijo la víctima a Citytv.

El pasado 20 de febrero se conoció el caso de otra mujer que también solicitó un servicio en la misma plataforma a las 2:00 a. m. desde el barrio León XIII hasta La Despensa. En esta ocasión el motociclista volvió a desviarse del camino para llevarla a una zona apartada del municipio de Soacha, Cundinamarca, y acosarla.

“Se desvió y aceleró. Me llevó hasta un caño entre el barrio La María y Los Olivos y ahí me dijo que me bajara de la moto”, señaló la joven a El Tiempo.

El tercer suceso se conoció el martes 21 de febrero cuando otra víctima fue agredida por un conductor de Picap, él la amenazó con que si no tenía relaciones con él no le iba a devolver el celular.

“Yo solicité un servicio, pero el conductor me llevó hacia una zona desolada, un potrero. Allí me intentó quitar el pantalón y los zapatos, pero me salvó la correa porque no sabía cómo abrirla. Como yo empecé a gritar me empezó a pegar con su casco en la cara”, informó la mujer al mismo diario.

A pesar de los golpes, la mujer logró huir y describir al atacante. El hombre es joven, alto, acuerpado, de piel morena, tenía una chaqueta negra y su moto es roja de placas RKO-10 y una letra más que no pudo recordar.

También hay una cuarta víctima que no hizo su denuncia pública por la grave afectación que sufrió después del ataque. Sin embargo, el hecho ya es materia de investigación.

Qué responde la plataforma de transporte

La plataforma de Picap se pronunció mediante un comunicado de prensa el pasado 20 de febrero y allí aseguró que el conductor fue suspendido de la aplicación de transporte.

Lo que llama la atención es que si el motociclista ya no sigue trabajando en esta plataforma, por qué se dio una agresión el 21 de febrero y por qué el último caso el 3 de marzo.