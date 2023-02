Justo cuando comenzó su intervención, el letrado Juan Manuel Falla —apoderado del presunto asesino de la DJ Valentina Trespalacios— hizo pública su inconformidad con el manejo que se le dio al tema de la renuncia de su antecesor.

(Vea también: John Poulos había recibido homenaje en la Casa Blanca (EE. UU.) por ser “un padre modelo”)

Este martes, el también abogado Martín Riascos desistió de representar a John Poulos por presuntas amenazas que estaba recibiendo en su contra. “Pedí irónicamente seguridad solo para quien era mi representado, pero nadie pensó en todos los problemas que esto me estaba causando”, dijo el Riascos en su momento.

De hecho, antes de presentar su renuncia le solicitó al juez que este tipo de “audiencias mediáticas” sean privadas, ya que las partes que intervienen en ellas pueden llegar a correr peligro.

Según indicó Falla, la dimisión de su colega afectó el proceso que se lleva contra su defendido y resaltó que hubo algunas irregularidades al momento de conocer las razones que había detrás de la mencionada renuncia.

“En este caso se han presentado aspectos que han llamado la atención y que afectan el debido proceso, no solo contra el imputado, sino también de los que han participado del mismo”, indicó Falla inicialmente.

Lee También

En su intervención, el abogado le hizo un llamado a la sociedad para que se respete la labor de los “autores de la justicia”.

“Nuestra labor no puede ser satanizada y no se pueden menospreciar estos actos de violencia. Señor juez, no se puede normalizar la violencia en ningún escenario”, comentó en tono airado.