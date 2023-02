Este jueves hacia las 2:00 de la tarde se reanudó la audiencia de medida de aseguramiento contra el estadounidense de 35 años, señalado asesino de la DJ Valentina Trespalacios, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida dentro de un contenedor de basura en Bogotá.

(Vea también: John Poulos tiene orden de arresto en EE. UU., reveló su exesposa; “nos dejó sin nada”)

Mientras se desarrollaba la diligencia, el abogado defensor del extranjero contó varios detalles de su vida en Estados Unidos, como que estuvo casado por 13 años y tuvo tres hijos producto de ese amor.

Aunque esa afirmación no es nueva, pues hace unos días se conoció que Poulos se había separado de su esposa, lo que llamó la atención fue un reconocimiento que él recibió en la casa presidencial del país norteamericano.

Según mencionó el abogado del americano, todo estuvo relacionado con el cáncer que padecía uno de sus hijos, el cual le fue detectado en 2016 en su tracto gastrointestinal y en su abdomen.

El caso del menor, que para aquel entonces tenía 4 años, adquirió interés nacional y Poulos y su familia recaudaron fondos para financiar el tratamiento del niño.

6-year-old Jackson Poulos from Wisconsin is a fighter who beat a very rare form of cancer. He's now received a clear scan, and I'm happy to have him as my #SOTU guest. https://t.co/0eO7j8xQlL pic.twitter.com/nZ1hvCc4wt

— Paul Ryan (@SpeakerRyan) January 31, 2018