Para nadie es un secreto que el fin de una relación representa un duro golpe para los enamorados, que quizá nunca se imaginan tener que decirle adiós a esa persona que tanto aman.

Cada quien reacciona diferente a esta situación, aunque algunos pueden llegar a excederse al momento de expresar el dolor que les causó la decisión. Así ocurrió en los últimos días en Estados Unidos, donde una joven hizo un escándalo acompañado de gritos e ira dentro de un avión.

El momento quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales y se aprecia cómo la mujer, luego de que su novio le terminara antes de iniciar un vuelo, termina sufriendo un ataque de pánico frente a la mirada de los demás viajeros.

A woman lost her mind after her boyfriend broke up with her mid-flight 😳 pic.twitter.com/QlWD8bW1M6

— No Jumper (@nojumper) January 29, 2023