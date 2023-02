Luego de conocerse a través de un video que se hizo viral en redes sociales, el hurto de un celular en la Lechonería Eduvina de la calle 39 con avenida Ambalá, en Ibagué, Carlos Eduardo García Barragán, la víctima del robo, acudió ayer hacia las 4 de la tarde a las instalaciones de Q’Hubo y mostró que su ‘viacrucis’ había terminado.

El hombre contó que después de cuatro días de haber perdido su teléfono y en presencia de uniformados de la Policía, recibió de manos de uno de los dueños del establecimiento, un celular Samsung Galaxy A13 128Gb negro. Recordó que no deseaba dinero, sino el teléfono o uno con las mismas características.

Es de recordar que el hombre puso en conocimiento de los dueños de la lechonería la pérdida del celular y luego de revisar las cámaras de seguridad se observa cuando un hombre con una venda en su pierna derecha, registra el bolso del afectado, saca varios elementos y se apodera del equipo móvil.

La denuncia

Carlos Eduardo llegó a Ibagué en compañía de otras personas el domingo 29 de enero a comer a la Lechonería Eduvina. Sin embargo, salió del lugar y olvidó un bolso que llevaba. “Al dejar mi bolso, ahí es tomado por una de las empleadas y un señor que dice ser familiar de los administradores, y dueños de este local”, contó.

Según García Barragán, regresó por su maleta, sin embargo, al llegar a la casa y al registrar el bolso no encontró el celular de su trabajo. “Me devuelvo al lugar y pido que haya revisión de las cámaras. Después de un tiempo demoran. Llamo a la Policía y logran revisar las cámaras junto al señor Mario Guzmán, designado por la administradora -propietaria, la señora Leidy”.

Asimismo, indicó que al revisar las grabaciones de las cámaras, “evidencian cuando requisan su maleta y el momento en el que extraen todos mis elementos del bolso y lo hace una persona externa. Al parecer un familiar de la dueña. Inmediatamente el señor Mario, muy amablemente, me dice, ‘sí tiene razón, mire lo sacó, le vamos a responder’. Llegan otras dos mujeres. Todos me abordan y me dicen que no haga escándalo y la idea es solucionarle”.

En el negocio se comprometieron a devolverle el equipo móvil al día siguiente. Recordó que también habló por teléfono con la señora Leidy Guzmán. No obstante, al volver el lunes no le regresaron el teléfono y la administradora, según él, le mandó a decir que se entendiera con los abogados.

Esto dijo la administradora

Leidy Diana Guzmán, administradora y representante de la Lechonería Eduvina, se pronunció y aseguró que quería aclarar la situación, pues el video se hizo viral en las redes sociales. “Sí, estamos al tanto de lo que ha pasado con el señor, de que él dice que se le perdió un celular. Que lo tomó una persona ajena a nuestro establecimiento, no es empleado de nosotros”, dijo.

Y agregó, que “incluso yo hablé con el señor, se le hizo un ofrecimiento de poderle solucionar su problema en el momento y dice que él quiere otra cosa, mucho más elevada, como queriendo sacar provecho de la situación. Nosotros en todo momento queremos es solucionar el problema. Dejar muy en alto nuestro nombre porque somos muy trabajadoras, muy honestas, mucha gente de Ibagué nos conoce”, concluyó.