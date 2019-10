green

Aunque el caso de Uribe lo lleva la Corte Suprema de Justicia, por tratarse de un aforado, lo que llama la atención de la misiva, divulgada por Caracol Radio, es la introducción:

“Es de público conocimiento que se tramita de manera injusta proceso penal contra el señor expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, presuntamente por las conductas punibles de soborno en actuación penal y fraude procesal”, dice.

Cadena sostiene que las afirmaciones del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, testigo clave en el proceso, son “dichos mendaces”, y que acreditará que el también conocido como alias ‘Víctor’ “incurrió en los punibles de extorsión, fraude procesal y falso testimonio”.

Para ello, el abogado da algunos detalles y su versión de las visitas y presuntos ofrecimientos de dinero que se le habrían hecho en la cárcel. Por ejemplo, Cadena sostiene que Vélez habría pedido dinero para un hijo enfermo y un dolor de dientes, para lo que le habrían girado dos millones de pesos.

Después, el ex ‘para’ habría exigido 60 millones de pesos amenazando con “decir algo de la masacre de Río Sucio [sic]” y que los iba a “embalar” si no se los daban, pero Cadena sostiene que no habrían accedido a darle más dinero.

CM& recuerda que Cadena ya había sido escuchado en interrogatorio, y aún así el proceso continuó como está, pero añade que su nueva versión “es contratastada con las declaraciones de los exparamilitares que aseguran que fueron contactados para que cambiaran sus versiones”.