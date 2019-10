Esa supuesta visita del congresista del Polo Democrático a Vélez era para “obtener un testimonio en contra” de Álvaro Uribe y su hermano, Santiago, y se habría dado mucho antes de que el abogado Diego Cadena, al servicio del líder del Centro Democrático, visitara a Vélez, aseguraron los allegados de la defensa a El Tiempo.

La declaración del exparamilitar, dijo el diario citando a sus fuentes, habría sido recogida en Cali, “dentro del proceso por el crimen de Gabriel Ángel Cartagena, gobernador indígena asesinado por el Cacique Pipintá”, bloque de las extintas Autodefensas al que perteneció Vélez, entonces conocido con el alias de ‘Victor’.

Además, la defensa del senador Uribe también estaría intentando conseguir un papel que daría cuenta del ingreso de Cepeda la cárcel donde estaba Vélez y que, según el periódico, está en poder del que era abogado del exparamilitar en ese entonces, Samuel Arturo Sánchez Cañón.

Al respecto, Sánchez Cañón no le confirmó (ni le negó) al rotativo que tuviera ese documento o que Cepeda hubiera visitado a su entonces cliente. No obstante, manifestó que dirá lo que sabe ante la Corte Suprema de Justicia, que lo había llamado a declarar el 24 de septiembre. La cita se canceló y aún no se le ha reprogramado.

“Debo ser prudente y respetar la magistratura y la reserva del caso. Solo le puedo decir que lo que me conste, como ciudadano, estoy en la obligación de declararlo ante la autoridad pertinente”, manifestó el abogado Sánchez de acuerdo con El Tiempo.

Con esa supuesta evidencia, la defensa de Uribe busca, según el diario, demostrar que la declaración de Vélez no tiene credibilidad, por lo menos en lo que refiere al expresidente, pues ya el exparamilitar ya entregó pruebas de que recibió plata de Diego Cadena, aunque el jurista manifestó que fue por una causa humanitaria y sin conocimiento del expresidente.

Cabe mencionar que en un trino de este domingo, el líder del partido de Gobierno habló de “las nuevas pruebas” que le “ayudarán” tanto a Cadena como al propio Uribe.